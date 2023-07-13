Додалися нові підозри: СБУ повідомила про оновлення статуса одіозного митрополита УПЦ (МП) Павла

Служба безпеки України (СБУ) викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя).

Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика, повідомили у прес-центрі СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно»);

частина 3 статті 436−2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно»).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

А тим часом у Києво-Печерській Лаврі тривають зіткнення прихильників Московського патріархату та правоохоронців.

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