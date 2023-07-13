Додалися нові підозри: СБУ повідомила про оновлення статуса одіозного митрополита УПЦ (МП) Павла
Служба безпеки України (СБУ) викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя).
Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.
Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика, повідомили у прес-центрі СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- частина 2 статті 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно»);
- частина 3 статті 436−2 («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно»).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.
Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
А тим часом у Києво-Печерській Лаврі тривають зіткнення прихильників Московського патріархату та правоохоронців.18