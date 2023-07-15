Мурат без Лілії знайшов собі нову «компанію», а Ані Лорак підтримала іншу зрадницю

Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу виконав свій батьківський обов'язок і відвіз доньку до її матері в Іспанію.

Там він вирішив «на прощання» зводити Софію в піцерію, де вони обговорили плани на навчання дівчинки в москві та зробили селфі.

Після цього Мурат Налчаджиоглу повернувся до Туреччини, де відвідав свою тітоньку та друзів дитинства.

Крім того, там чоловік знайшов собі нове «товариство» — зграю вуличних котів, які з задоволенням прийняли його в свою «компанію» і «розповідали» про їхнє життя.

Водночас колишня дружина Мурата, вже не українська співачка Ані Лорак продовжує спроби заробляти криваві російські рублі. Більш того: вона вирішила підтримати ще одну зрадницю — уродженку українського міста Черкаси Анну Асті, які теж розпочинала свій шлях на батьківщині, але ні словом не засудила напад кремлівського диктатора путіна на Україну. Навіть більше: вона не відмовилась від українського громадянства — адже «з паспортом України легше перебувати за кордоном».

У себе в Instagram Ані Лорак публічно підтримала презентацію пісні Анни Асті «Царица».

Звичайно, таке «поєднання» двох зрадниць визвало гнів українців, але в Stories неможливо писати коментарі — саме на це, певно і розраховувала хитра Кароліна Куйок.

Втім, добре відоме ставлення українців до Лорак та інших співачок, які відмовилися від Батьківщини.

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