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Шоу-бізнес

Мурат довго йшов по сліду: ексчоловік Ані Лорак вияснив, де саме в Іспанії знаходиться його колишня дружина

19:05 13 липня 2023
Мурат і Софія

Загадкова історія з закупівлею речей в Каппадокії і перебуванням в аеропорту 46-річного українського бізнесмена турецького походження Мурата Налчаджиоглу здається, добігла кінця.

Це з'ясувалося з Instagram Stories чоловіка, де він розмістив фото екрана, зроблене під час спілкування за допомогою відеозв'язку з його 12-річною донькою Софією Налчаджиоглу.

«На добраніч, моя крихітко! Побачимося завтра», — написав він.

Крім того, батько дівчинки позначив локацію — містечко Сан-Антоніо на острові Ібіца (Іспанія).

Але саме там останніми днями перебувала і зрадниця України Ані Лорак зі своїм новим коханцем!

Виходить, тепер і тато, і донька, і мама — всі відпочивають на Ібіці.

Такий висновок можна зробити з відео з острова, де Мурат зафільмував Софію на балконі готелю.

«Нарешті він її знайшов», «Погоня за Лорак завершилась щасливо», «Невже після шлюбу він знову до неї повернеться?» — жартують на фанатських сайтах українці.

Адже не зовсім зрозумілі для читачів дії бізнесмена тривалий час збивали їх з пантелику.

Звичайно, всі впевнені, що Мурат навряд чи б одружувався нещодавно, якби мав бажання повернутись до колишньої.

Тим більше, що вона кожним своїм постом у соцмережах все більше розчаровує українців.

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