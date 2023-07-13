Поки Мурат подорожує з Софією: Ані Лорак вирішила розповісти про «літній вайб» і розлютила українців

В той час як український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу несподівано вирушив у подорож разом з донькою Софією, його ексдружина Ані Лорак продовжує заробляти криваві російські рублі.

Цього разу вона вирішила отримати «зворотній зв'язок» від слухачів, задля чого знялася на тлі оповитої плющем стіни. Задля зйомки вона вдягла літній лук — топ у вигляді широкої смужки, а також спідницю зі складками вище колін, показавши фото у своєму Instagram.

На короткому відео вона начебто виконує пісню зі свого нового альбому «Остров». Точніше — рухає вустами під фонограму.

«Літній вайб із піснею „Лети, душа“. Які пісні з альбому „Остров“ слухаєте начастіше?» — поцікавилася вона у слухачів.



Втім, декому з українців нова пісня ексДіви нагадала пуск російської ракети словами «лети по світу, розправивши крила». Крім того, багато читачів акаунту співачки вкотре висловились про її творчість та громадянську позицію.

Тому нова спроба співачки «відверто поговорити» з шанувальниками вкотре завершилась повним провалом.

Нагадаємо, нещодавно Лорак захейтили за раннє фото у вишиванці — ним вона проілюструвала пост про своє дорослішання.

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