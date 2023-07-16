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Україна

Після виходу із ЗАЕС росіяни можуть підірвати її дистанційно, звинувативши Україну, — Галущенко

15:59 16 липня 2023
ЗАЕС

Росія, яка можливо готує провокацію на ЗАЕС, має також можливість зробити відкладений теракт на станції після того, як та повернеться під контроль України. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Telegram-канал «Ми Україна».

Так, за словами міністра енергетики, росія може вчинити теракт на станції, коли вона вже повернеться під контроль України — тобто дистанційно. Саме тому важливо, щоб Україна «заходила» на станцію разом з МАГАТЕ.

«Коли ми почнемо запускати станцію, хтось має верифікувати ядерну безпеку на станції. Тому для нас дуже важливо, щоб це якраз МАГАТЕ могло сказати, що перевірили», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС.

Фото зі сторінки ГУР МО

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