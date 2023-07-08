Ще у червні українська військова розвідка повідомляла, що росіяни розробити та затвердили план теракту на Запорізькій атомній електростанції. Наразі на захопленій АЕС триває мінування як самої станції, так і об’єктів на її території.

Як повідомляють в ГУР Міноборони України, наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини. Відомо, що в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Фото ГУР МО

Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що на станції могла бути закладена вибухівка, а невдовзі на супутникових знімках можна було побачити невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС.

Фото зі сторінки «Енергоатома»

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