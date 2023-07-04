«Загроза теракту на Запорізькій АЕС 50/50»: у Зеленського та ЗСУ попередили про підготовку провокації рф

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк оцінив ймовірність підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції, яку нещодавно підключили до єдиної доступної лінії електропередач. Про це він заявив в ефірі телемарафону 4 липня.

Якщо зараз оцінювати відсоткове співвідношення того, чи наважиться російська федерація на підрив Запорізької АЕС, то ймовірність становить 50/50, вважає Подоляк.

«П'ятдесят уже на п'ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (росія, — Авт.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для „Росатому“ — вони будуть однозначними, якщо щось Росія захоче зробити», — сказав він.

За словами Подоляка, росіяни вкрай бояться наслідків, які може спричинити теракт. Зокрема, вони стосуються юридичного характеру від Заходу, у тому числі і для «Росатому».

Зазначимо також, що російські канали почали масово розганяти інформаційне «вкидання» про те, що ЗСУ нібито хоче своїми БПЛА та ракетою влаштувати катастрофу на ЗАЕС.

Тим часом, Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС, окупованої російськими терористами.

«За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали. Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов», — йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що «від найгірших планів автократичного російського зла врятує тільки колективна сила».

«Ворог боїться цього. Сьогоднішня реальність вимагає саме такої позиції демократій — сильної та рішучої. Один неочікуваний для ворога крок може укріпити стратегічну безпеку Європи на наступні десятиліття. Україна є фундаментом цієї безпеки», — заявив він.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно глава ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни завершили підготовку до можливого теракту на ЗАЕС. За його інформацією, біля чотирьох із шести енергоблоків вони розмістили техніку з вибухівкою.

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