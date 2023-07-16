Троє дітей упіймали спритного рецидивіста на Хмельниччині (відео)

На Хмельниччині в місті Шепетівка, де раніше молодик зґвалтував неповнолітню, троє школярів йшли грати у футбол, а впіймали злочинця-рецидивіста. Злодій викрав з магазину телефон за 34 тисячі гривень. Продавчиня кинулася кликати на допомогу і серед людної вулиці відгукнулися лише троє підлітків, повідомляє ТСН.

Завдяки їхнім діям, кажуть правоохоронці, крадія оперативно затримали. З’ясувалося, що той уже понад 20 років відсидів за низку злочинів. Героями виявилися Ярослав Карась (13 років), Ілля Герасимчук (11 років) та Сергій (15 років).

«Ми почули сигналізацію. Почали дивись і побачили, що дядько біжить до своєї машини», — пригадує Ярослав.

Втім, за мить побачили жінку, яка кликала серед людної вулиці на допомогу. Невідомий в магазині вкрав гаджет за декілька тисяч гривень. Він вирвав його та втік.

«Тьотя почала кричати, що телефон викрали. Ми зреагували на дядька, який біг в ту ліву сторону і побігли за ним. Ми говорили стій, зараз поліція приїде до тебе», — хоробро говорить Ілля, а третій підліток Сергій пригадав, що за кількасотметрів його догнали і затримали його, та він виривався і втік все одно.

Однак хлопці не розгубилися. Намагалися отримати поміч від дорослих. Сергій попросив у старших чоловіків біля басейну потримати його, бо він вкрав в магазині телефон, але дорослі не повірили дітям, посміялися та пішли повз.

Коли зловмисник побачив, що від нього школярі не відстають, викинув вкрадений телефон. Тоді хлопці бігом його забрали і навіть встигли сфотографувати злочинця. Саме тоді під’їхала поліція. Ілля розповів, що показав правоохоронцям зроблене фото, а згодом злодія оперативно затримали завдяки кмітливим діям підлітків.

«Це 42-річний житель міста Шепетівка, має чимало судимостей, був засуджений за різні злочини у тому числі і тяжкі злочини, більше 20 років він провів в місцях позбавлення волі», — розповіла речниця шепетівського райуправління поліції Інна Чаховська.

Продавець-консультант додала, що одразу їм купила шоколадки, а компанія відправила вже подарунки. Сміливість підлітків відмічають і містяни, а ось батьки дуже злякалися за своїх дітей, коли дізналися історію, але синами пишаються.

Поліціянти за допомогу запросили їх до районного управління поліції, де і відзначили. Після цієї ж історії дехто з друзів уже навіть визначився з майбутньою професією, розповіли у поліції.

«Юнаків ми чекаємо до нас в органи внутрішніх справ, будемо раді працювати поруч», — сказав в.о. керівника шепетівського райуправління поліції Володимир Рой.

Зловмиснику уже оголосили підозру і суд взяв його під варту. Йому загрожує новий строк — ще 10 років за гратами. Покарання суворе, бо вчинив злочин під час воєнного стану.

Як писали «ФАКТИ», 16 липня у Харкові чоловік вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками.

217

Читайте нас у Facebook та Instagram