Убив трьох людей і потрапив у смертельну ДТП: поліція розслідує моторошний злочин у Харкові (фото)

На Харківщині, де нещодавно чоловік позбавив дружину життя, злочинець вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками. Про це повідомили в поліції Харківської області.

«Зловмисником виявився 20-річний хлопець. Поліцейські Харківщини оперативно затримала чоловіка. 16 липня до ХРУП № 1 надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом „Daewoo Lanos“ по вулиці Гвардійців Широнінцев. В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючі автівкою, він скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками. Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів в квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються. Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею „вбивство“. Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти», — йдеться у повідомленні.

Однією з жертв у потрійному вбивстві у Харкові стала 10-річна дівчинка. Про це розказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко, інформує Суспільне.

За попередніми даними, 20-річний чоловік скоїв вбивство, викликав таксі та під загрозою ножа заволодів автомобілем, під час руху вчинив смертельне ДТП — загинув 52-річний пішохід. Є підозра на вживання наркотичних засобів.

Тимошко каже, що на питання слідчих про мотиви вбивства, чоловік сказав, що в нього вселився Люцифер.

Як писали «ФАКТИ», раніше ревнощі призвели і до жахливої трагедії на Київщині. Там мешканець Ірпеня облив бензином і підпалив співмешканку.

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