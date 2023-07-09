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Події

Погрожував пістолетом: на Хмельниччині молодик зґвалтував неповнолітню і забрав у неї 200 грн

19:45 9 липня 2023
Жертва насилля

На Хмельниччині працівники поліції затримали 23-річного чоловіка, який, погрожуючи пістолетом, вчинив розбійний напад та зґвалтував десятикласницю з Шепетівки.

Затриманий зловмисник

Інцидент трапився увечері 4 липня, повідомили в поліції.

Зловмисник напав на 15-річну дівчину прямо на вулиці. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, спочатку зґвалтував школярку, а потім відібрав 200 гривень, які дівчина мала при собі.

Працівники Шепетівського райуправління поліції впродовж доби встановили особу нападника. Ним виявився 23-річний чоловік, який у скоєному зізнався та видав правоохоронцям стартовий пістолет «SUR 2608 9 мм», яким залякував потерпілу.

Зловмиснику оголосили підозру за частиною 3 статті 152 («Зґвалтування неповнолітньої особи») та частиною 4 статті 187 («Розбій, вчинений в умовах воєнного стану») Кримінального кодексу України. Слідчі внесли клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що раніше в Черкасах затримали 17-річного хлопця, який протягом трьох місяців ґвалтував 12-річну дівчину.

Фото поліції

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