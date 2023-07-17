Добавка за надстаж: хто з українців на пенсії може збільшити свої виплати

Українські пенсіонери можуть отримувати не лише пенсії, а й різні доплати, серед яких є надбавка за додатковий стаж.

Про те, як розраховується доплата за надстаж і на скільки можна збільшити свою пенсію, розповіли у Пенсійному фонді.

Зокрема, фахівці ПФУ зазначили, що стаття 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає, що за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність).

Тобто, якщо розмір пенсії людини, обчислений за формулою (ст. 27 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») з урахуванням набутого стажу та заробітку вище за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (з грудня 2022 року — 2093 грн), то доплата обчислюється виходячи з величини прожиткового мінімуму.

Звичайно, ця доплата не значна, але якщо людина, наприклад, має 5 років надстажу, то при призначенні пенсії їй додадуть 100 гривень.

Важливо відзначити, що пенсіонерам, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи.

А про те, які пенсії мають отримувати військові пенсіонери, у матеріалі «ФАКТІВ».

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