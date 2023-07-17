36.73 / 37.35 40.94 / 41.78
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Добавка за надстаж: хто з українців на пенсії може збільшити свої виплати

11:10 17 липня 2023
люди

Українські пенсіонери можуть отримувати не лише пенсії, а й різні доплати, серед яких є надбавка за додатковий стаж.

Про те, як розраховується доплата за надстаж і на скільки можна збільшити свою пенсію, розповіли у Пенсійному фонді.

Зокрема, фахівці ПФУ зазначили, що стаття 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає, що за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність).

Тобто, якщо розмір пенсії людини, обчислений за формулою (ст. 27 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») з урахуванням набутого стажу та заробітку вище за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (з грудня 2022 року — 2093 грн), то доплата обчислюється виходячи з величини прожиткового мінімуму.

Звичайно, ця доплата не значна, але якщо людина, наприклад, має 5 років надстажу, то при призначенні пенсії їй додадуть 100 гривень.

Важливо відзначити, що пенсіонерам, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи.

А про те, які пенсії мають отримувати військові пенсіонери, у матеріалі «ФАКТІВ».

63

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

щур

Тільцям — цікаві можливості, Водоліям — великі успіхи, Левам — важливі справи: гороскоп на день Королівського Щура 17 липня

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Мурат із донькою

Мурат без Лілії знайшов собі нову «компанію», а Ані Лорак підтримала іншу зрадницю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту