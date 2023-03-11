Частина пенсіонерів зможе отримати виплати на 50% більше: в ПФУ назвали «щасливчиків»

Щоб отримувати підвищену пенсію, деяким пенсіонерам не потрібно чекати на індексацію.

Збільшити свої пенсії громадяни можуть самостійно, для цього потрібно виконати лише одну умову — вийти на пенсію не в 60 років, а пізніше, пише «На Пенсії».

Річ у тому, що пенсіонери, які після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу, відмовляться від пенсії та продовжать працювати, то при виході на пенсію їм буде встановлено надбавку за надстаж.

Згідно зі статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за пізнішого призначення пенсії її основний розмір збільшується: на 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку при відстроченні виходу на пенсію на строк до п’яти років та на 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить понад п’ять років.

«Виходить, що відстрочення пенсії на рік дає збільшення до пенсії у розмірі 6%, на два роки — 12% і так далі. Якщо ж відстрочка, наприклад, на 6 років, то основний розмір пенсії зросте на 54% порівняно з тим, який міг би бути спочатку. Тобто якщо ви після 60 років ще пропрацюєте хоча б 6 років, то основний розмір пенсії збільшиться на 54%», — йдеться у статті.

Разом з тим, надбавка за надстаж у грошовому еквіваленті може виявитися мізерною, якщо у пенсіонера основний розмір пенсії невеликий. Тому, перш ніж відмовлятися від пенсії, варто дізнатись про її розмір.

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