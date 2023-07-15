В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

В Україні існує кілька видів військових пенсій. Їхній розмір коливається від 7500 до 13 000 гривень.

Як відомо, військові можуть отримувати соціальні виплати у розмірі від 40% до 100% від сум грошового забезпечення, нагадує «НаПенсії».



Які пенсії існують для бійців:

Є мінімальні виплати та їх розмір залежить від складу строкової служби:

- для військовослужбовців серед осіб сержантського та старшинського складу строкової служби у розмірі 110% вищезазначених сум;

- серед військовослужбовців (крім осіб із військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського та старшинського складу — 120%, серед осіб офіцерського складу — 130%.

Пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни:

- І групи — 100% сум грошового забезпечення;

- ІІ групи — 80% сум грошового забезпечення;

- ІІІ групи — 60% сум грошового забезпечення;

іншим особам з інвалідністю:

- І групи — 70% сум грошового забезпечення;

- ІІ групи — 60% сум грошового забезпечення;

- ІІІ групи — 40% сум грошового забезпечення;

Якщо захиснику (за його бажанням) призначать пенсію за загальними нормами згідно із законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», то нарахування залежатиме від загального стажу, зарплати та групи інвалідності.

Військові з інвалідністю в результаті війни повинні отримувати пенсії з усіма належними надбавками не менше наступних сум: для І групи — 13 604,50 гривні; для ІІ групи — 10 988,25 гривні; для ІІІ групи — 7534,80 гривні.

Як повідомляли «ФАКТИ», деяких пенсіонерів змусять повернути частину пенсії.

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