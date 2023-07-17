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Спорт

Відомий футболіст втратив матір та сестру у жахливій автокатастрофі після святкування титулу (фото)

13:08 17 липня 2023
Еліас Гомес

Трагедією завершилося святкування завоювання чемпіонського титулу для рідних лівого вінгера аргентинського «Рівер Плейта» Еліаса Гомеса.

Повертаючись із вечірки, влаштованої з нагоди дострокової перемоги у вищому дивізіоні країни, мати та сестра Еліаса потрапили у страшну аварію в окрузі Рамальо (провінція Буенос-Айрес). 66-річна Зунільда та 25-річна Мелані перебували в машині, яка була буквально розчавлена причепом вантажівки — обидві жінки загинули на місці.

* Шансів вижити у Зунільди та Мелані було мало

Місцеві ЗМІ повідомляють, що винуватця ДТП, 44-річного водія вантажівки, вже затримано поліцією, йому пред'явлено звинувачення в «навмисному вбивстві».

«Ми обіймаємо та думками знаходимося поряд з нашим гравцем Еліасом Гомесом у зв'язку з сумними новинами про смерть його матері Зунільди та його сестри Мелані внаслідок нещасного випадку. Сили тобі, Еліасе. Весь Рівер із тобою», — написав клуб співчуття на своїй сторінці у Twitter.

Еліас Гомес із мамою Зунільдою

Еліас Гомес із молодшою сестрою Мелані

Додамо, що 29-річний Гомес усю кар'єру провів на батьківщині. Будучи вихованцем «Росаріо Сентраль», у період з 2013-го по 2020-й провів за рідний клуб лише 22 матчі, переважно виступаючи по орендах. З січня 2022 року є футболістом «Рівер Плейта», з яким достроково став чемпіоном Аргентини за підсумками сезону-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що власник англійського клубу «Міллуолл» загинув в аварії.

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