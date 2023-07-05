Власник відомого футбольного клубу з Англії загинув в аварії

70-річний Джон Берілсон, власник клубу англійського чемпіоншипу «Міллуолла», трагічно загинув в аварії.

Сумну новину підтвердила пресслужба лондонського клубу, опублікувавши співчуття рідним та близьким загиблого. У Берілсона, який прийшов до клубу в 2004 році, залишилися дружина та троє вже дорослих дітей

«Раптова і трагічна смерть Джона, безсумнівно, вплине на всіх тих, кому пощастило знати його. Він був справді великою людиною, неймовірно відданою своїй родині, і людиною дивовижної щедрості, теплоти та доброти. Він прожив легендарне життя, сповнене фарб та радості, і був нескінченно уважний до інших із нескінченним бажанням поділитися своїми величезними знаннями та досвідом, щоб допомогти людям», — написали на сайті «Міллуолла».

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону «леви» посіли у другому за силою дивізіоні країни восьме місце, лише на одне очко відставши від шостої позиції, яка дає право зіграти у плейоф за місце в прем'єр-лізі. Серед найбільших досягнень «Міллуолла» — вихід до фіналу Кубка Англії 2004-го (поразка від «Манчестер Юнайтед» — 0:3) та участь у Кубку УЄФА-2004/2005 (поразка від угорського «Ференцвароша» у першому колі).

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