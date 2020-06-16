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Титулованный клуб ищет футболистов через популярную социальную сеть (фото)
35-кратный чемпион Аргентины и четырехкратный победитель Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» оригинально подошел к отбору юных талантов в клубную академию.
Как сообщает издание Marca, клуб из Буэнос-Айреса, последний раз становившийся чемпионом страны в 2014 году, предложил всем желающим отправлять в социальной сети WhatsApp небольшие видео своих выступлений в официальных матчах. Успех был колоссальный — за два с половиной месяца, которые продолжалась кампания, в адрес «Ривер Плейта» поступило более семи тысяч роликов, из которых были отобраны 40 ребят различного возраста.
«Над проектом работают 14 человек. Встречи проводятся со всей группой по подбору персонала, решения принимаются при оценке каждого видео. Мы были удивлены реакцией на кампанию. Собираемся оставить человека, который работает над этим проектом», — отметил спортивный директор клуба Густаво Гросси.
Отметим, что чемпионат Аргентины завершился 10 марта. Чемпионом стала «Бока Хуниорс», которая всего на одно очко опередила «Ривер Плейт».
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