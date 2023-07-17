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«Без звуків вибухів та ракет»: Лілія Ребрик про першу подорож за кордон

20:47 17 липня 2023
Лілія Ребрик у Туреччині

Популярна актриса та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно несподівано звернулась до шанувальників, разом із батьками та доньками поїхала у першу подорож за кордон під час великої війни. Акторка відверто розповіла про довгоочікувану відпустку та необхідність хоча б трохи відволіктися від жорстоких реалій, тривог і обстрілів.

Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками у соціальній мережі подробицями першого виїзду за кордон з початку повномасштабного вторгнення. Разом із доньками Діаною та Поліною потягом вона дісталася до рідних Чернівців, а далі з батьками машиною вирушили за кордон, де пересіли на літак.

«Ми в Туреччині, — прокоментувала Ліля. — Гори, море, спокій. Паралельна реальність… без війни. Літак „Шахтар“ з українськомовними стюардесами. До сліз. Оплески і непідробна радість дітей після приземлення літака. Забуті відчуття…»

Навіть перебуваючи у безпеці, артистка не перестає дбати про найдорожчих людей. Лілія Ребрик постійно нагадує українцям про тривоги та закликає проходити в укриття.

«Зі мною батьки та дітки, — написала Ребрик. — Зараз — це найкраще що може бути. Ми разом. Без тривог і сирен. Без звуків вибухів та ракет. Хоча б на тиждень. Це було необхідно. Дуже не вистачає мого чоловіка поруч. Але це тимчасово. Вимушені обставини. Він в Києві. Працює. Роздача допомоги і запуск нових проектів на підтримку ВПО. Ну, а ми поки набираємося сил, щоб працювати далі для нашої перемоги».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» переможець проекту «Мастершеф. Професіонали» розповів про зміни у житті.

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