«Звідки берете сили жити?»: Лілія Ребрик несподівано звернулась до шанувальників

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка розповіла про своїх батьків, разом із чоловіком Андрієм Диким поїхали на захід країни, де відпочивали їхні доньки — Поліна та Діана. Артистка поділилася фотографіями з сімейного відпочинку і розповіла підписникам на своїй сторінці у соціальній мережі, як її родина полюбляє відпочивати.

Одразу після закінчення театрального сезону Лілія Ребрик відправилася у невеличку сімейну відпустку. На світлинах, які виклала актриса, вона із доньками у спортивних костюмах усміхнено позує на фоні карпатських гір.

«Надихалися свіжим карпатським повітрям, — написала Лілія. — Тренувалися, бігали, вставали вдосвіта і говорили, говорили, говорили. Треба перезавантажуватися! Підживлювати свою батарейку, не давати їй сісти! Я енергію відновлюю з родиною — найкращий заряд мого внутрішнього павербанка. Але в кожного свої методи відновлення. Комусь треба побути наодинці, виспатися, пробігти 10 км, походити в лісі. Хай навіть це прогулянка у парку — це вже підзарядка».

Артистка звернулася до своїх підписників: «Як ви відновлюєте сили? Що для вас та мотивація, той рушій подальших процесів життя? Звідки берете сили рухатися далі і ЖИТИ, жити, жити?» Шанувальники відразу відреагували дописами.

«Поки наші ЗСУ звільняють наше морюшко на Херсонщині… ми дихаємо Карпатами… хоча ні, ми Карпатами живемо», — поділилися з Лілією.

«Обожнюю наші Карпати! — написали у коментарях — Дійсно, потужний перезаряд і енергія, щоб далі рухатися!»

«ФАКТИ» писали, що відома на весь світ українська актриса схвилювала прихильників своїм фото у купальнику.

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