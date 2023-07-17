Учені з’ясували, яку максимальну температуру може витримати людина

Аномальна літня спека спонукала вчених з’ясовувати, при якій температурі довкілля організм людини може нормально функціонувати. Визначено показник верхньої критичної температури — він знаходиться між +40 — +50 °C. Дослідження провів професор-фізіолог Льюїс Гелсі разом із колегами з Рогемптонського університету (University of Roehampton) у Лондоні, пише видання Express.

Це висновок вчених, які піддали добровольців дії температури навколишнього середовища до 50 C, щоб побачити, як це вплинуло на швидкість метаболізму в стані спокою.

Вище цієї позначки організм починає витрачати все більше енергії на підтримання своєї основної температури — хоча точний момент, коли показники життєдіяльності починають змінюватися, значно відрізняється у різних людей, і чи є така реакція організму корисною або більш дезадаптивною, ще належить з'ясувати. Так чи інакше, результати дослідження, яке ще триває, можуть мати наслідки в таких сферах, як умови праці, медицина, спорт і навіть міжнародні подорожі, зазначають автори дослідження.

Професор Гелсі сказав: «Було зроблено досить багато роботи щодо визначення діапазону температур, при яких у різних видів тварин швидкість метаболізму була мінімальною, а отже, їхні витрати енергії були низькими. Але, як не дивно, інформація набагато менш доступна щодо людини, коли йдеться про верхні межі нашої термонейтральної зони».

Насправді, додав він, попередні дослідження, як правило, зосереджувалися на тому, що люди роблять у спеку, але не на базовому стані відпочинку в таких умовах.

Він додав: «Це дослідження дає фундаментальні знання про те, як ми реагуємо на неоптимальні умови, і як „оптимальність“ відрізняється для людей з різними характеристиками». Нижня межа так званої термонейтральної зони тіла — в якій організму не потрібно активно захищати свою основну температуру — добре відома, і зазвичай вона становить 28 C. Нижче цієї позначки організм починає вживати заходів для збереження та вироблення тепла. Найпомітнішим з них, який починається при значно нижчих температурах, є тремтіння, яке є основним способом зігрівання організму через мимовільні рухи м'язів.

На противагу цьому, верхня межа менш чітка. Однак безсумнівно, що при підвищенні температури тіло починає вживати заходів для охолодження, наприклад, через потовиділення. У той же час ми червоніємо, оскільки розширюються кровоносні судини біля поверхні шкіри, щоб віддати більше тепла.

Раніше «ФАКТИ» писали, що вчені оприлюднили дані про кількість загиблих від спеки в Європі.

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