«Цербер» лютує: на Канарах евакуйовано тисячі людей, а в США очікують температуру повітря вище 54 градусів

Понад 4 000 осіб, включно із сотнями туристів, довелося евакуювати з іспанського острова Пальма, який входить до складу Канарських островів. Тут напередодні почалася масштабна лісова пожежа. Вогнем охоплено вже понад 4700 гектарів землі.

У боротьбі зі стихійним лихом задіяно близько 300 пожежників, а також 11 вертольотів і літаків.

«Вогонь поширився дуже швидко через вітер, кліматичні умови і, головне, аномальну спеку», — заявив глава регіонального уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», на півдні Європи останніми днями лютує антициклон «Цербер». Він приніс із Сахари нестерпну спеку. В Італії та Іспанії температура перевищує 40 градусів. Така сама ситуація спостерігається в Греції та на заході Туреччини. Трохи легше в Португалії та на півдні Франції. Екстремальною вважають липневу погоду влада Німеччини, Польщі, Чехії.

В Афінах було ухвалено рішення тимчасово закрити Акрополь для відвідувань. На вулицях і площах грецької столиці чергують бригади Червоного Хреста, які роздають охочим пляшки з водою і надають екстрену медичну допомогу.

Аномально спекотно не тільки в Європі. У каліфорнійській Долині смерті найближчими днями очікують температуру повітря вище 54 градусів Цельсія!

Приблизно третина населення США 15 і 16 липня зіткнулася з нестерпною спекою, яка вдарила не тільки по традиційно «теплих» штатах (Флорида, Техас, Каліфорнія), а й по штату Вашингтон на кордоні з Канадою. Місцями температура сягає 43−46 градусів.

За даними американської Національної метеорологічної служби (NWS), нинішній гарячий циклон — найінтенсивніший в історії за весь час спостережень.

Столиця Техасу Остін близька до того, щоб побити свій колишній історичний рекорд, коли 43-градусна спека зберігалася в місті 18 днів поспіль. Нині це пекло тримається вже 15 діб.

Близький до побиття рекорду (47 градусів спеки) і Лас-Вегас у Неваді.

Парки, музеї та зоопарки в багатьох містах США або повністю закриті, або значно скоротили години відвідувань.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 3 липня було зафіксовано температурний рекорд — найспекотніший день на Землі за всю історію спостережень.

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