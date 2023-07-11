Вбивче пекло: вчені оприлюднили дані про кількість загиблих від спеки в Європі

Учені підрахували, що влітку 2022 року тільки в Європі понад 61 тисяча людей загинули через аномальну спеку. Результати дослідження було опубліковано в журналі Nature Medicine 10 липня.

За основу для аналізу було взято щотижневі дані Євростату про смертність незалежно від причин із розбивкою за статтю та віком за період із 30 травня до 4 вересня 2022 року. Вчені встановили, що за три літні місяці саме через спеку в Європі померли 61 тисяча 672 людини. При цьому раніше середній показник смертності від спеки для цього періоду в європейських країнах не перевищував 36 тисяч осіб. Таким чином, аномальне літо 2022 року призвело до зростання смертності майже вдвічі.

Найбільше жертв зафіксовано в Італії — 18 тисяч осіб. Друге місце посідає Іспанія — 11 тисяч 300 смертей. За ними йдуть Німеччина (8173 смерті) і Франція (4807 смертей).

Якщо ж брати відносну смертність від спеки з розрахунку на один мільйон осіб населення, то перша четвірка країн має інший вигляд — Італія, Греція, Іспанія та Португалія.

Зазначається також, що смертність від спеки серед жінок виявилася на 56% вищою, ніж серед чоловіків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нинішнє літо, за прогнозами вчених, буде ще спекотнішим, ніж попереднє. Як головну причину називають глобальну зміну клімату.

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