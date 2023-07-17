Мурат «загубився» в золотих пісках, а Ані Лорак пішла слідом за кіркоровим

Після того як український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу відвіз доньку Софію до її матері в Іспанію, він повернувся до Туреччини, де відвідав родичів і заприятелював зі зграєю вуличних котів.

Після цього сім'я вирушила на авто до України.

І, вочевидь, попала в якусь нестандартну ситуацію. Так, в сторіз в Instagram Мурат опублікував коротенькі відео, на яких намагається знайти шлях до якогось населеного пункту, і не знаходить його.

«Не здавайтеся», — підписав один з роликів бізнесмен.

Він робить нову спробу, і, вочевидь, вона виявилася більше вдалою.

«По дорозі додому заїхали в Созополь», — написала у себе в акаунті дружина Мурата Лілія Налчаджиоглу. Созополь — один з найбільш відомих курортів у Болгарії.

Тобто, Мурат знайшов вихід зі скрутного становища, ставши «героєм» для дружини і падчерки.

В той же час його колишня дружина Ані Лорак намагається наслідувати других людей, зокрема, так званого «поп-короля» філіпа кіркорова, який нещодавно продавав у Мережі свої особисті речі. Про це пишуть росЗМІ.

Кароліна теж вирішила позбутися частини своїх особистих речей і виклала на онлайн-платформу 55 лотів. Співачка продає брендові речі, за які хоче отримати понад два з половиною мільйони кривавих російських рублів. Найдорожчою позицією серед пропозицій артистки стала сукня за 151 тисячу рублів. Є ще кілька товарів, вартість яких перевищує 100 тисяч рублів.

Що підштовхує співачку до таких дій, не зовсім зрозуміло. Шанувальники у групах припускають, що, можливо, відміна концертів в рф співпала з необхідністю фінансувати проживання на Ібіці з новим коханцем Ісааком. До того ж шанувальники помітили на безіменному пальці лівої руки співачки обручку, що може свідчити про її одруження. Тобто, після розлучення шляхи колишніх чоловіка і дружини все більше розходяться, як і їхнє відношення до України.

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