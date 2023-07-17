Помер ексфутболіст «Карпат», який сенсаційно завоював з командою Кубок СРСР

У віці 79 років помер ексфутболіст львівських «Карпат» Богдан Грещак.

Сумну новину повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий львівський футбольний журналіст Олександр Паук.

Зазначимо, що Грещак був вихованцем тернопільського футболу. До приходу до львівських «Карпат» у 1967 році нападник встиг пограти, окрім рідного тернопільського «Авангарду», також за львівський СКА та московський ЦСКА. За «левів» виступав протягом шести сезонів, провівши загалом 169 матчів та забивши 24 м'ячі. У 1969 році Грещак разом із «Карпатами» став автором гучної сенсації, завоювавши Кубок СРСР (у фіналі з рахунком 2:1 був обіграний СКА з Ростова-на-Дону), також нападника включали до списків найкращих гравців України (1970 та 1971 рр.) та СРСР (1971 р.).

Завершив кар'єру Богдан Грещак доволі рано, у віці 29 років. Пробував себе на тренерській ниві, працюючи з дитячими та юнацькими командами, але особливих успіхів у цій справі не досяг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний екскапітан «Карпат» Остап Савка, який зробив хет-трик у матчі чемпіонату СРСР.

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