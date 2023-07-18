У Кличка не виключають, що проїзд у київському транспорті буде безкоштовним

Київська влада обіцяла, що під час війни вартість проїзду в громадському транспорті, яки є дотаційним, не підвищуватиметься. У КМДА зазначають, шо вартість квитків, щоб транспортна галузь розвивалася, мав би складати 30 гривень.

Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор. Втім, за його словами, громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що владі простіше зробити проїзд безплатним.

«Напевно, ми до цього й дійдемо. У нас тільки пільговиків — понад 50% пасажирів. Врешті-решт, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним», — сказав Кандибор та додав, що в такому випадку потрібна буде розуміння, завдяки чому це компенсуватиметься.

Він підкреслив, що у разі скасування плати за проїзд, з вулиць столиці мають зникнути близько тисячі маршруток, але на їхнє місце потрібен інший комунальний транспорт. Так що наразі про повну ліквідацію приватних перевізників у Києві не йдеться.

«Найближчим часом і в умовах війни — ні», — додав Руслан Кандибор.

Раніше у «Київпастрансі» повідомляли, що на час канікул проїзд для учнів у громадському транспорті платний. Знижка на проїзд становить 75%.

Фото зі сторінки «Київпастрансу»

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