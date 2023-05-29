«Ситуація складна»: Кличко розповів, коли можуть підвищити вартість проїзду у транспорті Києва

В Києві, який вночі пережив масовану атаку окупантів дронами та ракетами, під час широкомасштабної війни влада не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті. Про це повідомили на Офіційнму порталі Києва.

«Найближчим часом, поки триває широкомасштабна війна в Україні, ціна на проїзд у громадському транспорті столиці підвищуватися не буде. Так, транспорт у нас дотаційний. Бо собівартість проїзду в кілька разів вища, за нинішню вартість. І місто виділяє багато грошей, аби підтримувати роботу транспортних підприємств. Бо треба і ремонтувати транспорт, щоб перевезення були безпечними. Треба купувати новий рухомий склад. Але ми розуміємо, яка сьогодні складна ситуація і як складно людям. І тому ухвалили рішення не підвищувати поки ціни на проїзд у громадському транспорті столиці. До того ж ми, як можемо, допомагаємо містам, які більше постраждали від російських атак та втратили велику частину міського транспорту. Ми надали транспорт, наприклад, Дніпру, Херсону. Так, нам самим потрібні ці автобуси. Але треба допомагати всім і підтримувати», — зазначив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше про можливе підвищення вартості проїзду заявляли у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, чим і викликана заява Кличка.

«Де ще такий дешевий проїзд, як у Києві? 6,50 гривень. Вже пора замислитися у депутатському корпусі та громадськості про підняття цін про проїзд. Я вже буду говорити, що треба. Як же нам розвивати громадський транспорт, якщо він сьогодні збитковий? Він на 300% дотаційний. Щоб ми розвивали громадський транспорт, треба підіймати тарифи», — заявив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Як писали «ФАКТИ», в Києві тепер можна сплатити за проїзд карткою, а у «Києві Цифровому» з'явилася нова корисна функція.

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