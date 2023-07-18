Легенді футболу Райану Гіггзу оголошено вирок суду у справі про домашнє насильство

Легендарного ексфутболіста «Манчестер Юнайтед» та збірної Уельсу 48-річного Райана Гіггза визнано невинуватим у справі про насильство над своєю колишньою дівчиною, повідомляє The Sun.

Нагадаємо, що ще в листопаді 2020 року Гіггза було заарештовано за звинуваченням у побитті 30-річної Кейт Гревілл і нападі на її сестру Емму в будинку дівчини вартістю близько 2 мільйонів доларів. Знаменитому футболісту, який втратив через скандал посаду головного тренера збірної Уельсу, загрожувало до 5 років в'язниці. Але тепер усі звинувачення з валлійця знято.

Зазначимо, що Райан та Кейт зустрічалися з 2017 року. Вони познайомилися, коли дівчина після переїзду з Дубая почала займатися піаром Hotel Football, співзасновником якого є валлієць.

Райан та Кейт

На жаль, це далеко не перший скандал, пов'язаний з особистим життям Райана Гіггза. У 2018 році стало відомо, що валлієць вісім років зраджував свою вже колишню дружину Стейсі з дружиною свого рідного брата Родрі — Наташею (найжахливіший факт у цій історії: Наташа завагітніла від футболіста і зробила аборт через кілька тижнів після весілля з Родрі). Після цього Райана зрікся не лише брат, а й батько. У футболіста є двоє дітей — 21-річна донька Ліберті та 17-річний син Зак.

Нагадаємо, що 13-разовий чемпіон Англії Райан Гіггз — найтитулованіший гравець в історії британського футболу (34 трофеї!). Крім того, він — єдиний футболіст, який забивав у 21 поспіль сезоні англійської прем'єр-ліги. Саме Гіггз побив рекорд легендарного сера Боббі Чарльтона за кількістю матчів, проведених за «Манчестер Юнайтед» у всіх турнірах (963). При цьому Райан не отримав за кар'єру в клубі жодної червоної картки! І лише раз наймолодшого гравця в історії збірної Уельсу вилучили з поля у матчі за національну команду, в якій він провів 64 поєдинки та забив 12 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Райан Гіггз розлучився з дружиною і виставив на продаж шикарний особняк поблизу Манчестера.

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