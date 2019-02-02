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Легенда «МЮ» Райан Гиггз развелся с женой и выставил на продажу шикарный особняк (фото)
Самый титулованный футболист в истории британского футбола (34 трофея!) 45-летний Райан Гиггз, в активе которого 963 матча в футболке знаменитого «Манчестер Юнайтед», выставил на продажу свой особняк стоимостью 4 миллиона евро. Дом, купленный нынешним главным тренером сборной Уэльса в 2004 году, находится в пригороде Манчестера.
Шикарный особняк с пятью спальнями и пятью ванными комнатами расположен рядом с большим полем для гольфа. В доме есть плавательный бассейн, кинозал, собственный бар и зал для физических упражнений.
Гиггз продает жилище в связи с разводом со своей женой Стэйси Кук (на фото). Пара сыграла свадьбу в 2007 году, но еще раньше у них родились двое детей — в 2002-м дочь Либерти, а в 2006-м — сын Зак.
*Райан Гиггз с сыном Заком и дочерью Либерти
Бракоразводный процесс завершился в 2018-м, и теперь пара делит имущество на общую сумму 45 миллионов евро.
Добавлю, что Райан Гиггз — единственный футболист, забивавший в 21 кряду сезоне английской премьер-лиги, а также в 11 подряд розыгрышах Лиги чемпионов. Именно он побил рекорд легендарного сэра Бобби Чарльтона по количеству матчей, проведенных за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах (при этом не получил за карьеру в клубе ни одной красной карточки!).
Все бы ничего, но в 2011 году примерный, на первый взгляд, семьянин Гиггз стал фигурантом грандиозного секс-скандала, когда выяснилось, что он восемь лет был любовником… жены своего родного брата Родри. После этого от Райана отрекся не только брат, но и отец.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду продает свой роскошный особняк в Англии.
Фото rightmove.co.uk
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