Військовий має право виїхати за кордон під час відпустки, але є умови

В Україні, де нещодавно розширили коло осіб, які можуть отримати статус УБД, військові можуть виїхати у відпустку за кордон. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Для цього потрібно:

1. Подати рапорт на командира частини, де потрібно вказати: дату відбування і повернення, адресу за кордоном, на якому транспорті будете їхати, а також пункт пропуску для перетину кордону.

2. До рапорту додаються документи, які підтверджують родинні звʼязки (свідоцтво про шлюб, народження дітей).

3. Необхідно показати документи, які підтверджують офіційне перебування родини військового на території іншої країни.

Рапорт розглядається в індивідуальному порядку. У разі дозволу така відпустка оформлюється відпускним квитком, де вказується термін відпустки і дозвіл на виїзд до іншої країни.

Крім відпускного квитка таке відрядження оформлюється додатково наказом, який дає право виїжджати за межі країни. При собі при перетині кордону треба мати: закордонний паспорт; документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток); відпускний квиток; витяг з наказу про дозвіл на виїзд.

Як писали «ФАКТИ», в Україні пораненим військовослужбовцям спростили порядок реалізації ухвал військово-лікарської комісії (ВЛК). Тепер їм не потрібно повертатися до військових частин для оформлення відпустки чи звільнення з лав ЗСУ.

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