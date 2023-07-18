36.71 / 37.33 41.00 / 41.85
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Військовий має право виїхати за кордон під час відпустки, але є умови

20:11 18 липня 2023
ЗСУ

В Україні, де нещодавно розширили коло осіб, які можуть отримати статус УБД, військові можуть виїхати у відпустку за кордон. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Для цього потрібно:

1. Подати рапорт на командира частини, де потрібно вказати: дату відбування і повернення, адресу за кордоном, на якому транспорті будете їхати, а також пункт пропуску для перетину кордону.
2. До рапорту додаються документи, які підтверджують родинні звʼязки (свідоцтво про шлюб, народження дітей).
3. Необхідно показати документи, які підтверджують офіційне перебування родини військового на території іншої країни.

Рапорт розглядається в індивідуальному порядку. У разі дозволу така відпустка оформлюється відпускним квитком, де вказується термін відпустки і дозвіл на виїзд до іншої країни.

Крім відпускного квитка таке відрядження оформлюється додатково наказом, який дає право виїжджати за межі країни. При собі при перетині кордону треба мати: закордонний паспорт; документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовий квиток); відпускний квиток; витяг з наказу про дозвіл на виїзд.

Як писали «ФАКТИ», в Україні пораненим військовослужбовцям спростили порядок реалізації ухвал військово-лікарської комісії (ВЛК). Тепер їм не потрібно повертатися до військових частин для оформлення відпустки чи звільнення з лав ЗСУ.

107

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Багатство

Багатство на підході: Анжела Перл назвала три знаки Зодіаку, які розбагатіють до кінця липня

Стрибок у повітрі

Успіх чекає на ці п'ять знаків зодіаку в другій половині липня

Білодід

«Пора зав’язувати з дзюдо»: красуня Білодід вразила мережу знімком у купальнику

Меган Маркл

Бунт Меган Маркл: герцогиня демонстративно відмовилася підкоритися одному з важливих правил у Монтесіто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту