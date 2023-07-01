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Суспільство та люди

Пораненим бійцям спростили оформлення відпустки та звільнення із ЗСУ

16:15 1 липня 2023
військовий

Пораненим військовослужбовцям спростили порядок реалізації постанов військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства оборони України.

Тепер не потрібно повертатись до військових частин для оформлення відпустки чи звільнення з лав ЗСУ.

«У період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби», — йдеться у повідомленні.

Інформацію про процес проходження ВЛК можна знайти на веб-порталі https://turbota.mil.gov.ua.

«ФАКТИ» також публікували роз'яснення адвокатки щодо нюансів мобілізації та бронювання військовозобов’язаних.

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