В Україні розширили коло отримувачів статусу УБД: хто може на нього претендувати

Кабінет міністрів внес зміни до урядової до постанови щодо порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Нагадаємо, що люди зі статусом УБД мають право на низку пільг, у тому числі й з оплати комуналки.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, постанова надає можливість Мінветеранів встановлювати статус учасника бойових дій особам, які з 24.02. по 25.03.2022 згідно із Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» або у складі добровольчих формувань у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією рф проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Раніше в Українському ветеранському фонді повідомляли, що від оформлення «автоцивілки» звільняються певні категорії осіб, серед яких, зокрема, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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