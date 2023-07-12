36.77 / 37.36 40.49 / 41.23
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Україні розширили коло отримувачів статусу УБД: хто може на нього претендувати

14:32 12 липня 2023
УБД

Кабінет міністрів внес зміни до урядової до постанови щодо порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Нагадаємо, що люди зі статусом УБД мають право на низку пільг, у тому числі й з оплати комуналки.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, постанова надає можливість Мінветеранів встановлювати статус учасника бойових дій особам, які з 24.02. по 25.03.2022 згідно із Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» або у складі добровольчих формувань у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією рф проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Раніше в Українському ветеранському фонді повідомляли, що від оформлення «автоцивілки» звільняються певні категорії осіб, серед яких, зокрема, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

144

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Овнам і Терезам потрібно бути обережнішими з витратами, Стрільці мають шанс просунутися кар'єрними сходами: гороскоп на 12 липня 2023 року

Андрій Наумов

Сербія відмовилася видати Україні скандально відомого ексгенерала

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес готується до розлучення з Беном Аффлеком: на кону 600 мільйонів доларів

Мурат Налчаджіоглу

Мурат не на жарт «розлютився»: ексчоловік Лорак «висміяв» падчерку і дочку, а потім відправив Софію до Москви як багаж

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту