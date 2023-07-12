В Україні розширили коло отримувачів статусу УБД: хто може на нього претендувати
Кабінет міністрів внес зміни до урядової до постанови щодо порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Нагадаємо, що люди зі статусом УБД мають право на низку пільг, у тому числі й з оплати комуналки.
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, постанова надає можливість Мінветеранів встановлювати статус учасника бойових дій особам, які з 24.02.
Раніше в Українському ветеранському фонді повідомляли, що від оформлення «автоцивілки» звільняються певні категорії осіб, серед яких, зокрема, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни.
Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ144