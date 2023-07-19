З хронічними захворюваннями відправляють на передову: адвокат розповів про хитрощі військкоматів
Намагаючись виконати «план» по призовникам, ТЦК і СП (колишні військкомати) під час мобілізації вдаються до певних хитрощів.
Про це ТСН розповів адвокат Ростислав Кравець.
За його словами, є зловживання під час проходження військово-лікарських комісій і отримання права на відстрочку.
«В першу чергу, це непояснення особливого права на відстрочку від мобілізації. Неприйняття заяв щодо відстрочки з поясненнями, що це вам нічого не дасть. При цьому вони (воєнкоми. — Авт.) прекрасно розуміють, що якщо особа дасть письмову заяву — фактично це буде підставою для відстрочки», — каже Кравець.
За його інформацією, також є зловживання під час проходження військово-лікарських комісій, коли стан здоров'я військовозобов'язаноного не перевіряють так, як слід.
«Дуже велика кількість осіб, які мають хронічні захворювання, потрапляють на передову», — зазначив адвокат.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, які документи мають видати після проходження медкомісії та на яких підставах можна отримати відстрочку.202