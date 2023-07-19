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Суспільство та люди

З хронічними захворюваннями відправляють на передову: адвокат розповів про хитрощі військкоматів

10:10 19 липня 2023
Медогляд мобілізованого

Намагаючись виконати «план» по призовникам, ТЦК і СП (колишні військкомати) під час мобілізації вдаються до певних хитрощів.

Про це ТСН розповів адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, є зловживання під час проходження військово-лікарських комісій і отримання права на відстрочку.

«В першу чергу, це непояснення особливого права на відстрочку від мобілізації. Неприйняття заяв щодо відстрочки з поясненнями, що це вам нічого не дасть. При цьому вони (воєнкоми. — Авт.) прекрасно розуміють, що якщо особа дасть письмову заяву — фактично це буде підставою для відстрочки», — каже Кравець.

За його інформацією, також є зловживання під час проходження військово-лікарських комісій, коли стан здоров'я військовозобов'язаноного не перевіряють так, як слід.

«Дуже велика кількість осіб, які мають хронічні захворювання, потрапляють на передову», — зазначив адвокат.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, які документи мають видати після проходження медкомісії та на яких підставах можна отримати відстрочку.

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