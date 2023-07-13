Ні в якому разі не підписуйте документи: адвокат розповів, що робити чоловікам, яких примусово доставили до ТЦК

Рішенням Верховної Ради в Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію, під час яких з'являються новини про порушення прав людини працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Серед них є випадки, коли військовозобов'язаним особам вручають повістки на вулиці, а потім примусово доправляють до територіального центру комплектування (ТЦК) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або «уточнення даних». Як потрібно діяти у такій ситуації і чого робити не варто, розповів адвокат Ростислав Кравець.

Якщо вас примусово утримують у ТЦК, насамперед варто уникати конфлікту й особливо фізичного протистояння з тими, хто володіє зброєю. Це може мати негативні наслідки для всіх учасників ситуації. Адвокат зазначив, якщо ви залишитесь живими й неушкодженими, вас можуть притягти до кримінальної відповідальності за напад чи перевищення меж самооборони.

Військовозобов'язана особа, яку примусово доправили до ТЦК, має право:

дізнатись підстави своєї затримки та утримання в ТЦК у письмовій формі;

звернутись до поліцейських і вимагати захисту своїх прав та розбору в ситуації;

вимагати надання безоплатного адвоката.

В той же час військовозобов'язаній особі під час утримування в територіальному центрі комплектування не рекомендується здійснювати такі дії незалежно від обставин:

підписувати будь-які документи без наявності рекомендації адвоката;

проходити військово-лікарську комісію до вирішення ситуації.

Також адвокат зазначив, що у разі можливості зв'язатися із родичами необхідно телефонувати і просити їх негайно піти до суду, у районі, де розташований той центр комплектування. У суді родичам необхідно подати черговому слідчому судді заяву відповідно до статті 206 КПК України, що стосується захисту судом прав людини.

«Будь-який суд, отримавши інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно зробити ухвалу, аби доставити цей орган у суд і повідомити, на якій підставі він її утримував», — розповів Ростислав Кравець.

Отож, органи державної влади та місцевого самоврядування, а також їхні посадові особи повинні діяти винятково у межах своїх повноважень і у спосіб, що передбачений чинним законодавством та Конституцією України.

Нагадаємо, начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап розповів, яких військових можуть першочергово призвати в липні.

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