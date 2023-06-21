Які документи мають видати після проходження медкомісії та на яких підставах можна отримати відстрочку: роз’яснення

У зв'язку з повномасштабним вторгненням рф в Україні було оголошено загальну мобілізацію та воєнний стан. Мобілізації підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років. Перед тим, як їх направлять до армії, військовозобов'язані повинні пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Після проходження ВЛК, у разі серйозних захворювань, чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Військово-лікарську комісію зобов'язані також проходити військовослужбовці, які отримали поранення або мають серйозні захворювання.

Саме ВЛК встановлює причинний зв'язок між травмою та військовою службою, повідомляє видання Армія Inform.

А висновок про причинний звʼязок, сформульований військовою частиною, ВЛК чи МСЕК є одним з вирішальних чинників, які безпосередньо впливають на розмір одноразової грошової допомоги у звʼязку з пораненням, контузією, травмою, каліцтвом чи захворюванням.

Постанова (рішення), що ухвалює ВЛК, оформлюється декількома документами:

- свідоцтво про хворобу;

- довідка ВЛК (позаштатні ВЛК);

- протокол засідання ВЛК з визначенням причинного зв’язку травми, захворювання, поранення (штатні ВЛК).

Військово-лікарська комісія може ухвалювати постанови про придатність до військової служби, про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в ЗСУ, про потребу в лікуванні, реабілітації, протезуванні тощо.



В Довіднику військовослужбовця наводяться такі приклади формулювання постанов ВЛК:

«Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» — якщо поранення було отримане під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби під час служби в складі діючої армії та флоту, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, під час безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

«Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби» — якщо поранення отримане (крім випадків протиправного діяння) в разі фактичного виконання службових обов’язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.

«Поранення (травма, контузія, каліцтво), отримане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов’язане з проходженням військової служби — якщо воно отримане за обставин, не пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, або отримане внаслідок правопорушення.

«Захворювання (поранення, травма, контузія, каліцтво)», ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини" — якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього в період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби.

«Захворювання (поранення, контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане з проходженням військової служби» — якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

«Захворювання, НІ, не пов’язане з проходженням військової служби» — якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (зокрема захворювання, недіагностовані під час призову (під час прийому на військову службу), але патогенетично їхній розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу, і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто зі студентів має право на відстрочку від мобілізації.

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