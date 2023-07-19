Тіна Кароль в топі з декольте обговорила важливі питання сучасності, а Дан Балан помчав на дельфіні до Кримського мосту

Після зустрічі з Папою Римським і призначення суддею премії Grammy співачка Тіна Кароль почала вести з читачами свого акаунту в мережі більш глибокі і осмислені бесіди на майже філософські теми. Так, напередодні вона вирішила обговорити з шанувальниками проблему того, що значить «бути в ресурсі».

«Бути в ресурсі — нова парадигма сьогодення. Складна формула успіху, але що найтяжче в ній? Це стабільність, та ще й у наш час. Емоційна стабільність, фізична краса і сяйво. Який твій рецепт?» — озвучила вона тему для обговорення.

При цьому співачка знялася в білому декольтованому топі з розстебнутими ґудзиками й відкритою спиною та штанях із розрізами на штанинах.

У відповідь сумлінні читачі написали, що бути в ресурсі — це мати в собі емоціональний спокій, займатися спортом, та зберігати рівновагу між роботою, новинами та повітряними тривогами.

Але більшість не змогли говорити про філософію і «збилися» на компліменти співачці.



А також «по-дружньому» порадили не думали в тяжкі часи про незрозуміло що, а просто радіти тому, що настає ранок, встає сонце, і ти можеш бачити його промені. Тобто, бути простіше.

А дехто навіть згадав Дана Балана, якого начебто нещодавно помітили в Керченській протоці на дельфіні — можливо, він так підбирається до Кримського мосту, щоб прискорити деокупацію півострова?

Фото Дана Балана з соцмереж



В цілому бесіда виявилася змістовною і корисною для підписників, і вони заявили, що готові і далі обговорювати такі важливі і цікаві теми — адже тільки так можна не з'їхати з глузду у важкі часи.

Нагадаємо, що після нападу рф на Україну Тіна Кароль зайняла чітку патріотичну позицію і досить часто виступає з благодійними концертами на підтримку України за кордоном.



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