Тіна Кароль обиратиме переможців Grammy

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зустрілася з Папою Римським, увійшла до складу експертів найпрестижнішої музичної премії світу. Вона стала голосуючим членом Grammy, яку щорічно вручає американська Національна академія мистецтва та науки звукозапису США. Про це Тіна Кароль повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

«Відчуваю неймовірну честь і подяку, отримавши запрошення до музичної сім'ї „Греммі“ як голосуючий член», — написала артистка.

Переможців визначають за допомогою голосування активних членів, серед яких — артисти, продюсери та музиканти. Серед них і українці. Раніше, у 2021 році до експертів премії увійшла відома скрипалька Асія Ахат.

Раніше «ФАКТИ» писали, як пройшла 65-а церемонія «Греммі» та про тріумф Бейонсе.

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