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Тіна Кароль вразила спокусливою сукнею для фінального шоу «Євробачення»

19:33 13 травня 2023
Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль своїм виступом відкриє фінальне шоу «Євробачення-2023», яке стартує о 22:00 за київським часом. Артистка показала спокусливу червону сукню, в якій вийде на сцену в Ліверпулі. Тіна обрала спокусливу червону сукню у формі серця та глибоким декольте, прикрашену стразами. Сексуальний образ також доповнюють червоні мереживні червоні рукавички і такі ж панчохи.

Образ для зірки створив відомий український дизайнер FROLOV.

Як раніше розповідала Кароль, вона виконає свій хіт Show me your Love, з яким брала участь у конкурсі у 2006 році. Через 17 років артистка представить нове аранжування пісні, яка принесла їй сьоме місце.


*Так виглядала Тіна Кароль на «Євробаченні-2006»

Також у фіналі «Євробачення» виступить Вєрка Сердючка і торішні переможці Kalush Orchestra.

Нагадаємо, Україну представляє гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel». Хлопці вийдуть на сцену під номером 19. За кілька годин до фіналу букмекери прогнозують українцям третє місце.

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