Ексглава СБУ знайшовся на Полтавщині: чим тепер займається Баканов

Колишній глава Служби безпеки України Іван Баканов 27 червня 2023 року отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області. Про це розповів керівник обласної Ради адвокатів Володимир Скукіс у коментарі виданню «Полтавщина».

«Баканов отримав таке свідоцтво. Перед цим він пройшов належну процедуру: склав іспити до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу. За кілька тижнів його було внесено до Реєстру адвокатів України. Окремі ЗМІ написали, що 27 числа його не було в Полтаві, але це не так, він був, я бачив його особисто і мав із ним неодноразове спілкування», — розповів керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс.

Також він пояснив, чому Баканов став членом Ради адвокатів саме на Полтавщині.

«Діючим законодавством передбачено складання іспитів за місцем проживання. Рада адвокатів України конкретизувала це словосполучення „місце проживання“. Це може бути реєстрація місця проживання (прописка по старому), це може бути право власності, яке підтверджується випискою з реєстру, це може бути і на на підставі користування приміщенням (що засвідчує договір оренди) Після війни багато кваліфікаційно-дисциплінарних комісій припинили свою роботу або працюють нерегулярно, наприклад, у Києві чи Харкові, тому досить часто претенденти демонструють нам договір оренди. Так було і з Іваном Бакановим», — додав він.

Мотиви отримання Бакановим посвідчення адвоката поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, колишнього голову Служби безпеки України Івана Баканова відсторонено з посади з літа 2022 року, згідно зі статтею 47 (невиконання службових обов'язків, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків). Як писали ЗМІ, Іван Баканов не був на своєму робочому місці на початку повномасштабного російського вторгнення. Імовірно, він був у Львові. А СБУ весь цей час керувала інша людина.

У лютому 2023 року повідомлялося, що Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова, але її результати засекречено.

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