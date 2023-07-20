Під завалами зруйнованої ракетою адмінбудівлі в Одесі знайшли загиблого охоронця (фото, відео)

Під час нічної ракетної атаки, коли були зафіксовані «прильоти» у середмісті Одеси, загинув чоловік.

Як повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, його тіло знайшли під завалами під час пошуково-рятувальної операції. Загиблий — охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження.

В Офісі генпрокурора повідомили про досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«Від вибуху ворожої ракети в середмісті Одеси множинні поранення отримали щонайменше четверо людей, серед яких 15-річний хлопець, їх госпіталізовано до лікарні. Станом на 11:00 під завалами знайдено тіло одного загиблого», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Також підтвердилася інформація про те, що під час ракетного удару по Миколаєву загинула людина. Відомо, що з-під завалів дістали тіло чоловіка.

Раніше спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що наразі українські військові не мають можливості збивати ракети «Онікс» та Х-22, якими ворог бив по півдню країни. Такі ракети може збивати ЗРК Patriot.

Фото Офіса генпрокурора

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