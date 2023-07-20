Ворог вночі атакував Миколаїв та Одесу: зруйновано житлові будинки, багато постраждалих (фото, відео)

Російські окупанти третю ніч поспіль атакують південні регіони України — під ударом знов опинилася Одеса та Миколаїв.

У ніч проти четверга, 20 липня, рашисти вдарили по центру Миколаєва. За інформацією мера міста Олександра Сєнкевича, біля триповерхового житлового будинку утворилася величезна вирва, виникла серйозна пожежа.

Фото зі сторінки Сєнкевича

Фото зі сторінки Сєнкевича

«За іншою адресою горять кілька гаражів. Рятувальники гасять. Наразі маємо інформацію про 7 поранених», — повідомив він. За уточненими даними, пошкоджено близько 15 гаражів. В місці цього «прильоту» також вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.

Фото зі сторінки Сєнкевича

Станом на ранок відомо, що шпиталізували 9 осіб, багатьом надали допомогу на місці. Двох жителів — чоловіка та жінку — врятували з-під завалів.

«Наразі на місце виїхали комунальники. Починаємо прибирати територію. Щодо відселення людей, маємо дві локації. З жителями працюють представники адміністрації району», — додав міський голова.

Очільник обласної ОВА Віталій Кім зазначив, що всього постраждало 18 осіб, у тому числі й 5 дітей. Він повідомляв, що є жертви, але більш точної інформації не давав.

А керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про руйнування та пожежу у центрі Одеси. Площа пожежі склала 300 «квадратів». Наразі відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Зафіксовані «прильоти» й в області.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук показав фото, зроблені ранком в центрі Одеси.

Фото зі сторінки Братчука

Фото зі сторінки Братчука

Фото зі сторінки Братчука

Фото зі сторінки Братчука

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк уточнила, що у середмісті Одеси зруйновано адмінбудівлю, постраждали четверо. А в області «прильоти» були по об’єктам логістики — складським приміщенням. За її словами, ворог застосував ракети різного базування.

А Сумщину вночі рашисти атакували «шахедами». За даними обласної ОВА, близько 01.30 у повітряному просторі над Сумами зафіксували три ударні БпЛА типу «Shahed 136». Один із них був збитий, другий — підбитий Силами ППО ЗСУ. Третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу, після чого почалася пожежа. Її вже ліквідували. Медики на місці події надали допомогу медичній сестрі закладу.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 липня рашисти також били ракетами по Одесі, в міському порту їхніми уламками було пошкоджено інфраструктурні об`єкти.

Фото зі сторінки Олександра Сєнкевича

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