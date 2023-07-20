36.70 / 37.32 40.97 / 41.82
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Немає можливості»: у Повітряних силах пояснили, чому не змогли відбити ракетну атаку на Миколаїв та Одесу

11:09 20 липня 2023
Зруйнована адмінбудівля в Одесі

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нічний удар по Одесі та Миколаєву, коли підрозділам Сил оборони України вдалося збити 18 повітряних цілей ворога з 39, пояснив, чому так сталося.

В ефірі телемарафону він зазначив, що наразі українські військові не мають можливості збивати ракети «Онікс» — цієї ночі ворог запустив 7 таких крилатих ракет з берегового ракетного комплексу «Бастіон» в Криму.

«Це ракети наземного базування, які противник застосовує по прибережній зоні вже не вперше. Взагалі ця ракета призначена для знищення плавзасобів, летить вона на швидкості понад 3000 км на годину, а при заході на ціль ракета може летіти на висоті 10−15 м над водою, щоб знищити корабель. Це ускладнює її виявлення і збиття», — зазначив він та додав, що впливати на їхню роботу все ж можна — тими ж засобами радіоелектронної боротьби.

«Не всі ці ракети долітають до цілі, але частина долітає», — пояснив Ігнат.

Також ворог бив по півдню України і ракетами Х-22, які швидші за «Онікс» — вони летять зі швидкістю 4000 км/год та заходять на ціль по балістичній траєкторії. Такі ракети може збивати ЗРК Patriot.

Нагадаємо, що в Одесі ворожі ракети поцілили у середмістя, де було зруйновано адмінбудівлю.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під час ракетного удару по Одесі загинув охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Також є жертви у Миколаєві — наразі відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, що напередодні ворог також атакував південь України, застосувавши «Калібри», «Онікси», ракети Х-59, Х-22 та «Шахеди».

Фото ДСНС

133

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчина

Гроші литимуться потоком: названо знак зодіаку, для якого восени відкриється портал до багатства

Планети

Приємні несподіванки для Раків, дрібні неприємності для Левів та великі проблеми для Водоліїв та Риб: гороскоп на 20 липня 2023 року

Біженці

Українські діти у польських школах: ухвалено важливе рішення про навчання у наступному навчальному році

хлопець гладить собаку

У київському парку впіймали ґвалтівника собак

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту