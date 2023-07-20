«Немає можливості»: у Повітряних силах пояснили, чому не змогли відбити ракетну атаку на Миколаїв та Одесу

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нічний удар по Одесі та Миколаєву, коли підрозділам Сил оборони України вдалося збити 18 повітряних цілей ворога з 39, пояснив, чому так сталося.

В ефірі телемарафону він зазначив, що наразі українські військові не мають можливості збивати ракети «Онікс» — цієї ночі ворог запустив 7 таких крилатих ракет з берегового ракетного комплексу «Бастіон» в Криму.

«Це ракети наземного базування, які противник застосовує по прибережній зоні вже не вперше. Взагалі ця ракета призначена для знищення плавзасобів, летить вона на швидкості понад 3000 км на годину, а при заході на ціль ракета може летіти на висоті 10−15 м над водою, щоб знищити корабель. Це ускладнює її виявлення і збиття», — зазначив він та додав, що впливати на їхню роботу все ж можна — тими ж засобами радіоелектронної боротьби.

«Не всі ці ракети долітають до цілі, але частина долітає», — пояснив Ігнат.

Також ворог бив по півдню України і ракетами Х-22, які швидші за «Онікс» — вони летять зі швидкістю 4000 км/год та заходять на ціль по балістичній траєкторії. Такі ракети може збивати ЗРК Patriot.

Нагадаємо, що в Одесі ворожі ракети поцілили у середмістя, де було зруйновано адмінбудівлю.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під час ракетного удару по Одесі загинув охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Також є жертви у Миколаєві — наразі відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, що напередодні ворог також атакував південь України, застосувавши «Калібри», «Онікси», ракети Х-59, Х-22 та «Шахеди».

Фото ДСНС

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