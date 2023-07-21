Підступний удар ворога «калібрами» по Одещині: Гуменюк назвала мету атаки

Російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі рф знову спрямувала атаку «Калібрами» на Одеську область.

Подробиці розповіла в ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сили оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, підступність росіян полягала у тому, що удару було завдано двома хвилями.

«Цієї ночі ворог поцілив в агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна, безпосередньо в ангари з його збереження, і підприємство, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Підступність ворога в тому, що удар був спрямований у дві хвилі. Спочатку дві ракети. Потім, коли на об'єкті працювали рятувальники і тривало гасіння пожежі, знов удар ракетою», — наголосила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, інформації про постраждалих поки що немає. Рятувальники встигли перейти до укриття. Втім, в результаті атаки пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної техніки.

Росіяни атакували Одеську область «Калібрами», вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі. Окупанти спрямували ракети за дуже складним курсом, розповіла Гуменюк.

«З використанням особливостей рельєфу. Зокрема, особливостей самого Чорного моря. Дуже низька висота і максимальна наближення прямування ракет до державного кордону України. Тобто провокація на провокації. Влучання відбулося фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне. Як тільки виявили — одразу повідомили, але в цей момент вже відбулося влучання», — каже Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня рашисти вдарили по центру Миколаєва, приліт відбувся поруч з триповерховим житловим будинком. Утворилася величезна вирва, виникла серйозна пожежа. Станом на ранок відомо, що шпиталізували 9 осіб, багатьом надали допомогу на місці. Двох жителів — чоловіка та жінку — врятували з-під завалів.

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