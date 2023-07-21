Четверта тривожна ніч поспіль: в Одеській області пролунали кілька вибухів

В ніч на п'ятницю, 21 липня, в Одеській області було чути не менше двох вибухів, після яких у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Після повідомлення про вибухи в області Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування противником ракетного озброєння в регіоні.

Приблизно через годину у Одеській області знову було чути кілька вибухів. Про їхні причини та наслідки поки не повідомляється.

Моніторингові канали припускають, що росія такувала ракетами «калібр» з підводного човна.

Нагадаємо, що ворог вже четверту ніч поспіль завдає ударів по Одеській області. Так, учора, 20 липня, російські окупанти випустили 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе. У місті постраждали вісім людей, ще одна — загинула. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

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