Четверта тривожна ніч поспіль: в Одеській області пролунали кілька вибухів
В ніч на п'ятницю, 21 липня, в Одеській області було чути не менше двох вибухів, після яких у регіоні оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Після повідомлення про вибухи в області Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування противником ракетного озброєння в регіоні.
Приблизно через годину у Одеській області знову було чути кілька вибухів. Про їхні причини та наслідки поки не повідомляється.
Моніторингові канали припускають, що росія такувала ракетами «калібр» з підводного човна.
Нагадаємо, що ворог вже четверту ніч поспіль завдає ударів по Одеській області. Так, учора, 20 липня, російські окупанти випустили 19 крилатих ракет і 19 дронів-камікадзе. У місті постраждали вісім людей, ще одна — загинула. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.759