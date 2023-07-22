Ракам доведеться понервувати, а авторитет Риб опиниться під загрозою: гороскоп на 22 липня 2023 року

Завершується тиждень з порадами астрологів на неї усім представникам зодіакального кола. Субота, 22 липня, обіцяє бути досить спокійним днем, коли не очікується особливих «стрибків» енергетики. Це час, коли варто «плисти за течією», а не «битися з вітряками». День підійде для інтелектуальної та духовної діяльності, подорожі небажані.

Овен

Імовірно, сьогодні дивовижна самовпевненість Овна в поєднанні з вірою в інших призведе до розчарувань. Найлютішими ворогами Овна стануть люди консервативні, які зважують кожне слово і вчинок. Якщо ви не довіряєте людям, то не варто з ними тісно співпрацювати. За гороскопом 22 липня 2023 року уникайте тих, хто може дратувати вас, порушити ваш душевний спокій, інформує Ukr.Media.

Телець

Не виключено, що сьогодні стосунки із товаришами по службі завдадуть вам багато клопоту. До того ж буде чимало паперової тяганини, а конкуренти спробують перешкодити вашій роботі. 22 липня 2023 будьте обережнішими, посвячуйте у свої задуми тільки перевірених людей.

Близнюки

Сьогодні ви схильні розпорошувати свою енергію, замість того щоб сконцентруватися на якомусь певному завданні. За гороскопом 22 липня 2023 року ви можете зазнати фінансової невдачі, тому маєте бути уважними з діловими паперами.

Рак

Сьогодні доведеться понервувати багатьом Ракам. Особливо чимало клопоту завдадуть конкуренти, які намагатимуться вихопити удачу у вас з-під носа, перехопити перемогу. Не здавайтеся, відстоюйте свої позиції; благо, що бійцівських якостей Раку не позичати.

Лев

Гарний час для свідомого зміцнення зв'язків. Ви можете відрізнятися необхідною тверезістю розуму і не схильні до авантюрних, непродуманих дій. Інтуїтивність і сприйнятливість допоможуть вам у спілкуванні з близькими, а також дадуть змогу на рівних розмовляти з будь-якою людиною. Починайте втілювати тривалі плани, до яких ви ретельно підготувалися.

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Діва

Становище зірок сьогодні спонукає Діву висловлювати свою незалежність, проявляти творчу індивідуальність, але при цьому порівнювати власні дії з діями інших людей. 22 липня 2023 постарайтеся зробити будь-яку співпрацю особливо плідною і такою, що запам'ятається.

Терези

Ви відчуєте незвичайний приплив енергії, підвищення активності та сили волі. Можливі великі зміни на професійній ниві або в бізнесі. Прагніть до лідерства і визнання своїх ділових і професійних якостей.

Скорпіон

Сьогодні з вами буде не так уже й легко співпрацювати, адже ви застебнуті на всі ґудзики і свої секрети не розкриваєте нікому. Пом'якшіть свій жорсткий і авторитарний стиль управління на більш демократичний.

Стрілець

Відступ — не завжди означає поразку. Це стратегічний хід, який допоможе оцінити ваші можливості, визначити потреби та накопичити сили. Саме таким буде цей день. Головне завдання 22 липня 2023 року — зміцнення «тилу».

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Козоріг

Усі дії Козорогів будуть спрямовані на власне сходження. На тих, кому є що сказати світу, чекає непростий період, вони підніматимуться вгору дуже важко, «через терни до зірок». Якщо ви будете послідовними, то реалізуються деякі ваші старі задумки.

Водолій

Сьогодні будь-яка робота, що вимагає акуратності, працьовитості, терпіння, наполегливості — прерогатива представників знака Водолія. У вирішенні професійних питань 22 липня 2023 року варто враховувати емоційний настрій товаришів по службі. Не прагніть тиснути на оточуючих надмірним почуттям власної значущості.

Риби

Не виключено, що відсутність необхідних знань і досвіду негативно позначиться на вашому авторитеті. Імпульсивність загрожує призвести до необдуманих вчинків. Постарайтеся не робити покупки під впливом емоцій. Не варто проводити будь-які угоди, але при цьому постарайтеся не порушувати раніше укладених домовленостей.

Нагадаємо, що астрологиня Анжела Перл назвала три знаки зодіаку, у яких є гарний шанс розбагатіти до кінця липня.

Фото Pixabay

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