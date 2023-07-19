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Гороскоп

Гроші литимуться потоком: названо знак зодіаку, для якого восени відкриється портал до багатства

13:35 19 липня 2023
дівчина

Літо пройшло свою половину, і вже не за горами осінь, нагадують астрологи.

І саме через зміну положення зірок в небі зміниться ситуація з грошима та добробутом для багатьох знаків зодіаку.

А особливо успішною осінь стане для Скорпіонів — вони буквально зірвуть грошовий куш, пише сайт з гороскопами.

Це було їхньою давньою мрією, і нарешті у житті Скорпіонів пануватиме стабільність, вони реально потраплять у грошовий портал.

«На Скорпіонів чекає кар'єрний зліт, грошей буде вдосталь. Виняткова витримка допоможе в цей період керувати своїми емоціями, знаходити компроміси і зрештою повернути цей фінансовий потік на позитив для себе», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Скорпіони будуть у чудовій фізичній формі, прекрасно почуватимуться та впораються з будь-якими задачами. Хоча щодо останніх, таких буде небагато, усе працюватиме саме по собі.

Головне, аби у цей період їх підтримували близькі. Багато уваги можуть потребувати хтось з батьків — мати чи тато. Це сприятливий час для налагоджування контактів з рідними.

А які зі знаків зодіаку стануть фінансово успішними до кінця липня, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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