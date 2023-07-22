Український суперважковаговик сенсаційно нокаутував непереможного британця (відео)

Український боксер-суперважковаговик Костянтин Довбищенко (10 перемог, 7 з них — нокаутом, 13 поразок, 1 нічия), який свого часу програв своєму співвітчизнику Владиславу Сіренку поєдинок за пояс WBC Asia, на арені Meadowbank Sports Centre в Единбурзі відсвяткував довгоочікувану перемогу на професіональному рингу. 31-річний харків'янин після чотирьох поразок поспіль сенсаційно нокаутував непереможного досі британця Метті Харріса (5 перемог, 4 з них — нокаутом, 1 поразка).

23-річний господар рингу прогнозовано активніше розпочав поєдинок, і у другій трихвилинці 31-річний українець навіть побував у нокдауні. Але згодом Харріс «видихся» і в п'ятому раунді Довбищенко спрямував на суперника шквал ударів, який перервав рефері, зафіксувавши перемогу Костянтина технічним нокаутом.

Зазначимо, що Довбищенко не перемагав на профірингу понад два роки — з моменту, коли у березні 2021 року технічним нокаутом здолав у Києві іншого українця Вадима Шику.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Олександр Гвоздик нокаутував суперника у далекій Мексиці.

298

Читайте нас у Facebook та Instagram