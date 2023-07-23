Пенсія з інвалідності: скільки потрібно мати стажу, аби розраховувати на пристойні виплати

Багато хто з українців знає, що для того, щоб пенсія з інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Але питання виникають щодо кількості стажу, який впливає на призначення пенсії за інвалідністю і розмір виплат, пише видання «На пенсії».



Пенсії за інвалідністю призначаються внаслідок:

загального захворювання;

каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Відповідно до статті 32 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсію за інвалідністю залежить від наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення по пенсію.

Для осіб з інвалідністю I групи:

до досягнення особою 25 років — один рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно — 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно — 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно — 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно — 6 років;

від 41 років до досягнення особою 43 років включно — 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно — 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно — 10 років.

Для осіб з інвалідністю II та III груп:

до досягнення особою 23 років включно — один рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно — 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно — 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно — 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно — 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно — 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно — 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно — 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно — 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно — 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно — 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно — 12років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно — 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно — 14 років.

Якщо особа не працює

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії з інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності такого страхового стажу:

у жінок — 20, у чоловіків — 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;

у жінок — 21, у чоловіків — 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;

у жінок — 22, у чоловіків — 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;

у жінок — 23, у чоловіків — 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;

у жінок — 24, у чоловіків — 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;

у жінок — 25, у чоловіків — 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.

Фахівці наголошують, що непрацюючі особи з інвалідністю II групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, і особами з інвалідністю III групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії з інвалідності в розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу у чоловіків — 35, у жінок — 30 років.

Крім важливо пам'ятати, що для того, аби пенсія з інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо не вистачає стажу для призначення пенсії з інвалідності, треба звертатися до управління соціального захисту по оформлення соціальної пенсії.

Також варто звернути увагу на те, що розмір пенсії з інвалідності призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю І групи — 100% пенсії за віком;

особам з інвалідністю ІІ групи — 90% пенсії за віком;

особам з інвалідністю ІІІ групи — 50% пенсії за віком.

Якщо у осіб з інвалідністю є стаж, необхідний для призначення пенсії за віком (у тому числі на пільгових умовах), то пенсія за інвалідністю призначається у розмірі пенсії за віком.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді роз'яснили, які особи з інвалідністю мають право на одержання пенсії та державної соціальної допомоги одночасно.

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