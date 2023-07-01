Деякі українці зможуть отримати і пенсію, і соціальну державну допомогу: що відомо

В Україні існує декілька видів пенсії. Деякі українці мають право на одержання пенсії та державної соціальної допомоги.

Йдеться про людей, які мають інвалідність, нагадує «Соціальна інформаційна платформа».

За інформацією юристів, особи з інвалідністю з дитинства, згідно закону «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», мають право на отримання державної соціальної допомоги.

Розмір цієї допомоги складає:

- особам з інвалідністю з дитинства І групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2093 грн);

- особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1674,40 грн);

- особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1255,80 грн);

- на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1465,10 грн).

Окрім цього, особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати й інші види допомоги — зокрема, як зазначають у Пенсійному фонді, пенсію щодо втрати годувальника за наявності права на неї.

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