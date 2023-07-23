Жодного виправдання російському злу: Зеленський відреагував на удар окупантів по Одесі

Російські терористи обов'язково отримають відповідь за ракетні удари по мирних містах України.

Про це заявив президент Україна Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Руйнування в Одесі, ранок 23 липня

«Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь», — пообіцяв Володимир Зеленський.

Очільник Української держави зазначив, що наразі усім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.

Руйнування в місті

Постраждалі історичні будови

Відчули ракетний терор і одеські освітяни

«Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями — з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло», — додав президент Зеленський.

Цієї ночі, 23 липня, ворог здійснив чергову комбіновану атаку по Одесі й області із застосуванням крилатих ракет типу «Онікс», Х-22 та «Калібр». Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки. Крім того, за інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на шосту ранку було відомо про 19 поранених й одного загиблого.

174

Читайте нас у Facebook та Instagram