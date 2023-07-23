Ворог вдарив вночі по Одесі: одна людина загинула, 19 — отримали поранення

В ніч на неділю, 23 липня, російський ворог завдав комбінованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомив в Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повідомляється про одного загиблого цивільного внаслідок нічного обстрілу окупантами.

Станом на 5:00 повідомлялось про 19 поранених, з них 14 госпіталізовано.

За словами Кіпера, інформація про кількість постраждалих у майбутньому може змінитись. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.

В Оперативному командуванні «Південь» повідомили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено.

Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Крім того, по місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

В коментарях читачі пишуть про те, що постраждалий від атаки храм освячував так званий «патріарх» кирило гундяєв.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 липня, російський ворог випустив по Одещині сім ракет різного класу вдень, завдавши пошкоджень об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.

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