Вдарили прямо в серце: Софія Ротару відреагувала на обстріл ворогами Одеси

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Україну, не жаліючи ні мирних міст і сіл, ні їх жителів. Минулої ночі від чергової атаки рашистів постраждала Одеса.

Внаслідок ракетного обстрілу були пошкоджені житлові будинки та найбільший православний храм міста — Спасо-Преображенський кафедральний собор.

На варварські удари відреагував не тільки президент Володимир Зеленський, а і легендарна українська співачка Софія Ротару.

В сторіз в Instagram вона на деякий час розмістила чорно-білу фотографію, на якій зображений понівечений російськими ракетами Спасо-Преображенський собор. Світлину супроводжує смайл у вигляді розколотого навпіл серця.

Колаж фото руйнувань в Одесі

Нагадаємо, що в ніч проти 23 липня російські війська вкотре здійснили масований ракетний обстріл Одеси. На Одещину було випущено 19 ракет різних типів. ППО вдалося знищити 9 з них. В результаті обстрілу є загиблі, постраждалі та серйозні руйнування.

Фото instagram.com/sofiarotaru.official/

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